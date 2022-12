Roma. Principio d’incendio in un’abitazione: il fumo invade la casa, donna in stato di shock

Roma. Momenti di paura questo pomeriggio a seguito di un principio d’incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento. Se l’è vista brutta una donna che a seguito dei fatti è poi stata affidata alle cure del 118 per tutti i necessari accertamenti. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si alimentassero, mettendo subito in sicurezza l’area e tranquillizzando la persona, visibilmente scossa per l’accaduto.

Il principio d’incendio in via Balabanoff

I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio in via Balabanoff, in zona Colli Aniene. Il principio d’incendio si è sviluppato in un appartamento sito al primo piano di una palazzina. Una colonna di fumo denso usciva dall’abitazione e ha subito destato allarme e apprensione dei residenti che hanno dato vita ad un vero e proprio tam tam sui social per capire cosa stesse accadendo. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Donna in stato di shock e l’intervento dei pompieri

L’appartamento però non era vuoto. Al suo interno c’era una donna che a seguito dell’accaduto è andata comprensibilmente nel panico. Sul posto per mettere in sicurezza l’area è poi giunta la squadra di La Rustica, 10A, dei Vigili del Fuoco che ha bloccato sul nascere il rogo evitando che le fiamme si propagassero. Nonostante sia andato tutto per il meglio, la donna, visibilmente scossa, è stata poi affidata ai sanitari del 118. Fortunatamente non ha riportato ferite anche se la paura è stata tanta.