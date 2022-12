Roma, donna investita a Casal Bertone, polemiche dopo l’incidente: “Perché hanno tolto il semaforo?”

Incidente ieri sera in Via di Casal Bertone, strada che attraversa l’omonimo quartiere a Roma. Una signora infatti è stata investita da un’auto e l’episodio ha scatenato le polemiche sui gruppi social del quartiere. In particolare alcuni cittadini protestano contro la decisione di aver tolto il semaforo avvenuta durante la scorsa estate. E ieri sera è avvenuto l’investimento.

L’incidente in Via di Casal Bertone

Poche al momento le informazioni disponibili sull’incidente che dovrebbe comunque essersi verificato nella serata di ieri venerdì 30 dicembre 2022. Ferita una signora le cui condizioni di salute non sono al momento note. Diverse le persone accorse in strada per sincerarsi di quanto accaduto.

Le polemiche

L’episodio però come detto ha scatenato numerose polemiche. In particolare diversi residenti, qualcuno sostiene tuttavia che in realtà non sarebbe questo il problema quanto piuttosto la scarsa attenzione degli automobilisti alla guida, se la prendono con la decisione di rimuovere l’impianto semaforico dalla strada in corrispondenza delle strisce pedonali. “Mi domando cosa possiamo fare per fare per far rimettere il semaforo“, scrive un utente. Non a caso, già ad agosto, nello stesso gruppo di quartiere (Casal Bertone – il mio quartiere) era stato lanciato un campanello d’allarme proprio in concomitanza della sua rimozione, avvenuta il 12 agosto: “Buongiorno per info di tutti stanno smontando il semaforo in piazza quindi ormai il pericolo è assicurato. Guarda caso fanno questo lavoro in pratica a ferragosto quando non c’è nessuno”. E adesso, seppur a distanza di qualche mese, è avvenuto l’incidente.

