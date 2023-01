Incendio Orizzonte sulla Pontina: aria irrespirabile, restano chiusi l’Outlet di Castel Romano e lo Shopping Village

Incendio nel negozio Orizzonte sulla Pontina a Castel Romano, chiude in via precauzionale l’Outlet di Castel Romano. Dalle testimonianze raccolte l’aria attorno al luogo dell’incendio è irrespirabile. Per questo la direzione del centro commerciale, con la struttura che si trova distante poche decine di metri dall’area del rogo, ha deciso di non aprire stamattina. “A causa dell’incendio che sta interessando il Centro Acquisti Orizzonte, il centro resterà chiuso, in via precauzionale, fino alle 14.00”, si legge in un post pubblicato poco fa dal Designer Outlet di Castel Romano.

Incendio Orizzonte ultimi aggiornamenti

lunedì 30 gennaio 2023. Fiamme altissime e fumo denso hanno avvolto il negozio di Orizzonte situato tra Pomezia Roma statale Pontina 15 squadre dei vigili del fuoco, tra cui un mezzo aeroportuale, per cercare di estinguere l’incendio che al momento risulta totalmente generalizzato. Il devastante incendio è scoppiato nella serata di ieri,Fiamme altissime e fumo denso hanno avvolto ilsituato tralungo la. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e sono tutt’ora sul posto per fronteggiare le fiamme. In campo circa, tra cui un mezzo aeroportuale, per cercare di estinguere l’incendio che al momento risulta

Cosa sta bruciando

Il rogo è divampato all’interno della struttura, grande più di 3.000 mq, intorno alle 22.30 di ieri sera. Ingenti i danni causati dalle fiamme. Lo store Orizzonte, molto conosciuto, tratta molteplici articoli: dagli alimentari, all’arredo giardino, passando per la biancheria casa. E ancora: complementi per cani e gatti, cartoleria, casalinghi, detergenti, ma anche elettrodomestici e articoli di ferramenta. L’episodio ricorda, sia per tipologia di merce venduta che per le dimensioni, lo spaventoso rogo che aveva interessato il grande magazzino Pratiko a Pomezia nel febbraio del 2016 (poi rivelatosi doloso).

Aria irrespirabile dopo l’incendio sulla Pontina

Come detto la situazione nell’area resta ancora critica. L’aria è irrespirabile nella zona e alcune aziende nelle vicinanze, come l’Outlet per l’appunto, hanno deciso al momento di restare chiuse. La medesima decisione è stata comunicata dalla direzione dello Shopping Village sempre a Castel Romano che, come per il centro commerciale dirimpetto, non aprirà quantomeno fino alle 14.00. Si legge in un post pubblicato sui canali social ufficiali: