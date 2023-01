Pomezia: auto ariete per il colpo in banca, poi scappano contromano sulla Pontina (VIDEO)

Stanotte all’1 su via dei Castelli Romani, a Pomezia, a pochi metri dalla Pontina verso Torvaianica, hanno tentato di mettere a segno un colpo nel Banco di Desio. Hanno agganciato con un cavo da traino la vetrata e la cassa continua all’auto e l’hanno sradicata. Ma è scattato l’allarme che ha allertato una gazzella dei Carabinieri che si trovava in zona.

Con l’arrivo dei militari, i malviventi, spaventati, sono scappati velocemente contromano sulla Pontina. Una fuga, purtroppo, riuscita, anche se l’auto che hanno utilizzato per sradicare la vetrina è stata abbandonata sul posto. Su quella vettura, che potrebbe risultare rubata, sono in corso delle indagini che potrebbero aiutare gli investigatori a risalire agli autori del tentato furto in banca.

Investigatori acquisiscono i video

Le attività investigative degli uomini dell’Arma, scattate immediatamente, vanno avanti. Non è escluso che gli inquirenti abbiano acquisito i video dell’istituto di credito e stiano cercando telecamere situate in zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, stabilire l’esatto numero dei malviventi presenti per mettere a segno il furto e dare loro un’identità. Al momento ci sono poche indiscrezioni sullo sviluppo delle attività investigative che procedono a pieno ritmo al fine di chiudere il cerchio sui delinquenti.

Spesso le auto o i furgoni vengono utilizzati come arieti

Spesso auto o furgoni vengono utilizzati come ariete per sfondare l’ingresso di esercizi commerciali o, come in questo caso, di istituti di credito. Solo ieri, nelle primissime ore di domenica 15 gennaio, in via Gregorio XI, con due furgoni hanno cercato di mettere a segno un altro colpo in un supermercato. Per fortuna anche in questo caso il piano è fallito visto che non sono riusciti nell’intento di sfondare con i due mezzi la vetrina del negozio. I Carabinieri stanno svolgendo indagini sui due furgoni, anch’essi abbandonati, per cercare di risalire agli autori.