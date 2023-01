Roma: tentano di sfondare l’ingresso con due furgoni, ma la rapina fallisce

Roma. Un tentativo di furto avvenuto questa notte nella Capitale ma non andato a buon fine: alcuni rapinatori hanno cercato di fare irruzione all’interno di un supermercato con due furgoni. La tecnica con la quale hanno provato a fare irruzione è stata quella dell’ariete, molto semplice: due furgoni ben piazzati con i quali hanno cercato di sfondare l’entrata dell’esercizio commerciale che avevano preso di mira, si trattava di un supermercato della zona. Doveva essere un piano semplice, e per questo con grandi percentuali di successo. Ma purtroppo per loro qualcosa è andato storto.

Roma, tentano di sfondare il supermercato con due furgoni

Questa notte a Roma, intorno alle 3.00, alcuni rapinatori si sono presentati davanti ad un supermercato di via Gregorio XI con il chiaro intento di rapinarlo e portare via un bel gruzzolo. Avevano stilato un piano molto semplice: a bordo di due furgoni avrebbero sfondato l’ingresso, facendo irruzione, e caricandoli di tutto il materiale che si trovava all’interno. Tuttavia, però, il principio di realtà sfugge ad ogni previsione, e infatti dopo aver tentato l’ingresso con la tecnica dell’ariete hanno dovuto rinunciare al loro proposito, dal momento che non sono riusciti ad entrare. Un furto non andato a buon fine, solamente qualche danno per il negozio in questione. I responsabili ono scappati abbandonando i mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Pietro che hanno sequestrato i furgoni per le indagini.