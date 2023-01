Roma, strage di auto al parcheggio: vetri rotti, furti e cumuli di rifiuti a ridosso della caserma della polizia (FOTO)

Ancora vandali in azione nei parcheggi di Roma. Stavolta è toccato al parcheggio della Nuova Fiera di Roma, in via Rudolf Diesel, nel XI Municipio, in zona Ponte Galeria, nei pressi di Via Portuense all’altezza del civico 1680. A segnalare quanto avvenuto Marco Palma, vice presidente del XI Municipio. La beffa? I vandali hanno agito a pochi metri di distanza dalla caserma della polizia.

10 auto vandalizzate

“Oggi, presso il centro sportivo della Caserma della Polizia di Stato “Gelsomini” giocava anche la serie A di Rugby delle Fiamme Oro. Nel frattempo – scrive Marco Palma – nel parcheggio di fronte, ancora pieno di rifiuti nonostante le mie ripetute segnalazioni, venivano consumate azioni di tentato furto ai danni di circa 10 auto in sosta. Nelle auto venivano danneggiati i vetri, in un’area senza video sorveglianza e stracolma di rifiuti pericolosi, comprese bombole del gas. Oggi stesso invierò un esposto a Roma Capitale, ai vigili del fuoco e all’Ama”.

Sul posto, oltre ai proprietari delle auto vandalizzate, giustamente arrabbiati, sono arrivati gli agenti con le volanti per verbalizzare l’accaduto. Le vetture non sono state rubate, ma i proprietari nelle denunce dovranno riferire di eventuali oggetti asportati dall’interno delle stesse. Lo scopo, infatti era quello dei classici furti di oggetti lasciati incustoditi nelle vetture.