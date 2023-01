Roma, le rubano il computer e gli appunti dell’università, l’appello: ‘Ho un esame tra 8 giorni, chi può darmi i suoi?’

Largo Nino Franchellucci, in zona Colli Aniene, nel IV Municipio di Hanno rotto il finestrino dell’auto per rubare all’interno, pensando di trovare un bottino consistente. I malviventi avevano infatti visto che in quella vettura ferma nel parcheggio di un supermercato in via Palmiro Togliatti all’altezza di, in zona, neldi Roma , c’era una valigia, uno zaino e un computer.

Le proprietarie, mamma e figlia, si erano fermate per fare la spesa prima di tornare a casa, a 60 chilometri di distanza. E la ragazza in quei bagagli aveva messo tutti i suoi averi di studentessa universitaria che rientra nella casa di famiglia. Oltre ai vestiti, il pc portatile con gli appunti necessari per presentarsi all’esame che deve dare tra 8 giorni. E poi i ricordi più cari: due dischi esterni, con le foto degli ultimi 8 anni, comprese tante, tantissime dei suoi nonni, morti lo scorso anno. Foto che erano solo su quei dischetti e che adesso sono scomparse insieme ai ladri.

L’appello: ‘Fate dare l’esame a mia figlia’

Tornate alla macchina, madre e figlia hanno fatto la brutta scoperta. Ad angosciarle non è stato tanto il danno economico – vetro spaccato, costo del computer, della valigia e degli abiti rubati – quanto il valore degli appunti persi e delle foto rubate. La disperazione ha preso le due donne. Mesi di studio buttati all’aria e una vita di ricordi che restano solo nel cuore, senza neanche un’immagine da poter tramandare. Ed ecco allora che la mamma della ragazza, Vilma Piunti, ha pensato di lanciare un appello per aiutare sua figlia almeno per dare l’esame.

“Mentre io e mia figlia facevamo spesa alla COOP, l’11 gennaio mi hanno rotto il vetro della macchina e rubato dal bagagliaio la valigia, il computer e uno zaino. Dentro lo zaino c’erano appunti di mia figlia per dare un esame fra pochi giorni. Non so se lo potrà dare. Anche nel computer c’erano gli appunti: ora non può più studiare. C’erano anche due dischi esterni, con foto di 8 anni. Ricordi dei nonni che sono deceduti anno scorso. C’erano delle lenti che porta di notte e altre per vedere di giorno. Insomma, parecchia roba non interessante per i ladri”, scrive Vilma, sapendo che i ladri buttano quello che non gli serve. “Vi chiedo, per favore, di avvertirmi se trovate qualcosa intorno alla vostra zona. È molto importante, specialmente per quanto riguarda gli appunti e i dischi con le foto. Offro una ricompensa a chi mi potrà dare informazioni. Grazie infinite”.

Aiutiamo la studentessa a superare l’esame di Psicologia

In tanti hanno offerto il sostegno morale a Vilma e ad Elena Sofia, ma finora nessuna traccia dello zaino, della valigia e del computer della ragazza. Nessuno vuole la ricompensa nel caso dovesse trovare quanto sottratto nell’auto della donna, la solidarietà è scattata immediatamente. Ma il problema per la figlia di Vilma è imminente, perché l’esame è tra una settimana.

L’idea alternativa sarebbe quella – attraverso il nostro giornale – di far avere a Elena Sofia dei nuovi appunti, ben scritti, a stretto giro, della materia da studiare, Metodi psicometrici nella ricerca clinica. La ragazza frequenta il primo anno della magistrale alla facoltà di Psicologia. Ci appelliamo quindi agli studenti e ai laureati che hanno già sostenuto l’esame, affinché diano i loro appunti a Vilma, così che la ragazza possa presentarsi alla sessione e superare questa prova. Chiunque possa girarli alla ragazza può inviarli alla nostra redazione all’indirizzo redazione@ilcorrieredellacitta.it, li manderemo immediatamente a Vilma. Poi vi faremo sapere come è andata, se riusciremo a farle avere gli appunti!