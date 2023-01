Roma, strage di auto nel IV Municipio: vetri distrutti e vetture saccheggiate, cittadini esasperati

Roma. Il quartiere di Pietralata è ormai diventato un incubo per i residenti. Un incubo che si presenta puntuale quasi ogni notte, quando la città dorme e le auto in transito sono parcheggiate nelle viuzze del IV Municipio. Ogni notte, da qualche tempo ormai, i residenti si addormentano con il grande timore di ritrovare il mattino seguente la propria auto distrutta. Una vera e propria lotteria, ci si affida completamente al caso, sperando di poter ritrovare intatta la vettura per poter andare al lavoro senza troppi inconvenienti.

Stadio della Roma a Pietralata in ‘ritardo’: inaugurazione prevista tra il 2027 e il 2028

Pietralata, strage di auto e cittadini esasperati dai continui furti

Da qualche tempo ormai, il risveglio per molti è traumatico. L’ultimo caso è avvenuto proprio nella scorsa notte: un utente ha segnalato l’ennesimo caso di furto, finito con la distruzione dei finestrini. Le condizioni della vettura immortalate dalla foto fatte il mattino seguente sono abbastanza eloquenti. Erano diversi giorni, come scrive l’utente, che la macchina era parcheggiata in via Achille tedeschi, nei pressi di Largo Beltramelli, dove si trova l’omonimo istituto comprensivo. Il modus operandi sembra abbastanza chiaro: i rapinatori hanno infranto i finestrini con l’impiego di un qualche oggetto contundente, e poi hanno trafugato tutto quello che potevano all’interno della vettura. Di solito, l’oggetto a cui sono maggiormente interessati è l’autoradio, l’unico ad essere maggiormente di valore. Ma una volta distrutti i vetri, si accontentano di tutto quello che trovano.

Continue segnalazioni nel quartiere

Ma, come anticipato, e come confermato da un altro utente del web, non si è trattato, purtroppo, di un caso isolato. Le segnalazioni dei cittadini di quella zona sono tante, troppe. Un altro caso prima di Capodanno, come scrive un utente tra i commenti al post: ”Quando é successo? É successo anche a me la notte tra 30 e 31, rotto finestrino ma non hanno rubato nulla”. E ancora, qualcun altro aggiunge: ”A me stanotte hanno rubato il catalizzatore sempre su via Achille tedeschi davanti alla scuola, ormai è diventata una zona fuori controllo”. Ma gli esempi si moltiplicano: ”L’ho vista stamattina….ogni notte ne rompono almeno un paio….. quando non rubano le ruote.A me l’hanno rotto 2 volte …..per rubare una cassa d’acqua da 2.50 euro..”. Insomma, la situazione è alquanto critica, e i cittadini chiedono più controlli su quella strada.