Roma, il tentato furto al Fleming sventato da un sos nella chat di quartiere

Roma. Si aggiravano sospetti nel quartiere ed avevano pianificato tutto nei minimi dettagli ma qualcosa non è andato secondo i loro piani. Erano sporchi di materiale edile, fermi davanti un portone, di sera e per di più a ridosso delle festività natalizie. Erano in due e la loro presenza non è passata inosservata ad una cittadina che, insospettita, ha pensato bene di segnalare la presenza dei due soggetti. La donna, che era a passeggio con il cane, non essendo certa di trovarsi di fronte a due malintenzionati non ha allertato le forze dell’ordine ma ha lanciato un Sos nella chat di quartiere, al Fleming.

Roma, colpo grosso al negozio Apple: ladri scappano con 20mila euro

Tentato furto nel quartiere, l’allarme

Ricevuto l’allarme da parte della signora, come riportato dal Messaggero, il gestore della chat Max Petrassi — che è anche consigliere del XV Municipio — era, per un caso fortuito nella zona e una volta arrivato nel punto indicato dalla donna ha trovato proprio le due persone da lei descritte. ‘I due, sporchi di calcinacci uscivano dal garage e si scoprirà poi che, approfittando del fatto che i proprietari non erano in casa, stavano prendendo a picconate un muro, nel tentativo di smontare le inferriate’, ha raccontato l’uomo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Accertata la presenza delle due persone, sono state subito allertate le forze dell’ordine: ‘ho chiamato subito il 112, chiedendo l’intervento urgente di una pattuglia’, racconta ancora l’uomo che poi aggiunge: ‘contestualmente ho anche allertato il vicino commissariato di Ponte Milvio, fornendo una descrizione dei soggetti’. Tuttavia, i malviventi si sono insospettiti alla vista dell’uomo, motivo per il quale si sono poi allontanati verso Corso Francia. Senza farsi notare per non dare nell’occhio, l’uomo, ha però continuato a seguirli a distanza e fortunatamente, il tempestivo intervento della Polizia ha poi permesso di individuarli e fermarli.