Auto ariete contro le Poste a Roma: si ‘lanciano’ a tutta velocità e tentano di svaligiare il bancomat (FOTO)

Avevano studiato tutto nei minimi dettagli, forse avevano pianificato quel ‘colpo’ già da tempo: sapevano come agire e dove agire. E così ieri sera, dopo le 19, sono saliti a bordo di un’auto, un suv rubato, e l’hanno usata come ariete per entrare nell’ufficio postale in via Canosa di Puglia, in zona Tor Pignattara. Non avevano messo in conto, però, che qualcosa sarebbe potuta andare storta.

Rapina alle poste di Tor Pignattara

I ladri, infatti, due persone, hanno sì infranto la vetrata dell’ufficio postale con l’auto, un’Alfa Stelvio, usata come ariete, ma non sono riusciti ad arrivare all’area dove c’è il bancomat. E quindi non hanno avuto il tempo di scardinare le casse, di portarsi a casa il bottino. E quel piano, così tanto studiato nei dettagli, è fallito.

Sul posto i Carabinieri del nucleo investigativo Cassia e i militari della VII Sezione rilievi, che ora dovranno indagare sulla rapina non riuscita. E dare un volto e un nome ai malviventi, a loro che hanno abbandonato lì l’auto e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce, a bordo di una moto.

(Foto in evidenza di Welcome To Favelas)