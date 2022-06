Distrugge l’ingresso degli uffici di Polizia usando l’auto come ariete

Una scena quasi inverosimile. Preso forse dall’ira un uomo, di 43 anni, a Villalba Guidonia, è salito sulla sua auto e, usandola come ariete, si è scontrato, violentemente, contro l’ingresso degli uffici della Polizia con l’intento di distruggerli. Poco prima aveva chiamato il commissariato di zona per denunciare un furto nella sua abitazione, poco dopo è stato il protagonista di un gesto fuori controllo che, inevitabilmente, ha sconvolto gli agenti che si trovavano sul posto.

Auto ariete contro la Polizia

Ieri pomeriggio l’uomo, disabile, aveva denunciato un furto in casa nella mattinata. I poliziotti si erano recati nell’abitazione spiegandogli che sarebbero tornati più tardi per formalizzare la denuncia. Forse l’uomo ha pensato che i tempi di attesa fossero troppo lunghi e, senza pensarci due volte, ha messo la prima e si scontrato contro il cancello secondario del posto di Polizia di Guidonia. Gli agenti quindi hanno dovuto quindi denunciarlo per danneggiamento aggravato.