Sfondano la vetrina della pasticceria per rubare l’incasso: ladri golosi colti sul fatto

Una coppia sembra avesse preso di mira una pasticceria di Guidonia Montecelio decisa a mettere a segno un colpo. Un progetto che i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Tivoli ha mandato in frantumi, facendo finire i due in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. Dovevano programmato da tempo di derubare l’esercizio commerciale. Hanno pensato, probabilmente, che sfruttando il favore della notte sarebbero riusciti a mettere a segno il furto senza alcuna conseguenza. Ma il progetto non è andato a buon fine. Il rumore provocato ha richiamato l’attenzione di qualcuno…

Coppia beccata sul fatto

Un 34enne ed una 42enne italiani di origine rom, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio nella notte scorsa hanno cercato di svaligiare una pasticceria. Per riuscire ad accedere nel negozio, hanno divelto una serranda in ferro e poi infranto la vetrina interna. Troppo rumore per passare inosservati. un passante, attirato dai rumori provenienti dal negozio ha dato l’allarme al 112 e gli uomini dell’Arma sono accorsi tempestivi beccando la coppia ancora all’interno del negozio.

Per entrambi sono scattate le manette e sono stati condotti davanti al giudice del Tribunale di Tivoli per il giudizio direttissimo. A conclusione del procedimento il magistrato, dopo aver convalidato l’arresto ha anche disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma sempre nella stessa notte i Carabinieri di Tivoli hanno avuto il loro bel da fare perché dopo la coppia è scattato un altro allarme, stavolta stavano cercando di svaligiare un supermercato.