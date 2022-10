Usano il furgone come ariete per portare via la cassaforte: ladri messi in fuga

I carabinieri di Guidonia nella nottata appena trascorsa sono stati estremante impegnati con tentativi di furto ai danni di attività commerciali. Uno dei due è stato ai danni di un supermercato di Guidonia Montecelio. In quattro hanno usato un furgone rubato come ariete per sfondare l’ingresso del negozio e mettere segno il colpo. Ma i militari che si trovavano in giro per controlli sono accorsi e hanno messo in fuga i quattro malviventi. Il quartetto sembrava intenzionato a portare via la cassaforte dell’esercizio commerciale ma non aveva fatto i conti con gli uomini dell’Arma che sono arrivati sul posto tempestivi.

L’intervento dei carabinieri

Nonostante l’ingente danno provocato dal furgone ariete, all’arrivo dei militari i quattro sono scappati velocemente non riuscendo a sottrarre la cassaforte con l’incasso. L’immediato intervento della pattuglia della Tenenza di Guidonia, impiegata nel contrasto ai reati predatori, metteva in fuga i soggetti permettendo il recupero del furgone rubato, abbandonato durante la rocambolesca fuga.

Una serata impegnativa per i Carabinieri che poco prima hanno arrestato una coppia di ladri che avevano tentato di mettere a segno un colpo in una pasticceria di Guidonia e, anche in quel caso, per entrare avevano sfondato la saracinesca e mandato in frantumi la vetrina. Anche in questo caso il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che i malviventi mettessero a segno il furto.