Roma, furto al Maximo: ‘beccata’ coppia di ladri sudamericani

Non si ferma purtroppo la scia di furti nella Capitale. Nel mirino dei malviventi, spesso e volentieri, troviamo i centri commerciali, motivo quest’ultimo che ha spinto le forze dell’ordine ad intensificare i controlli proprio all’interno di tali strutture. Arrestata proprio per furto una coppia di sudamericani che stava cercando di mettere a segno un colpo al Maximo di via Laurentina.

Furto al centro commerciale Maximo

I fatti risalgono alla scorsa settimana quando una coppia di malviventi, di origini sudamericane, è stata arrestata per furto. I due, bloccati dagli agenti del IX Distretto “Esposizione”, sono stati ‘beccati’ mentre cercavano di mettere a segno il colpo nel centro commerciale Maximo in via Laurentina. La coppia di malviventi non è stata l’unica fermata dalla polizia.

Gli altri arresti

Arrestati anche due cittadini romeni, un 38enne e un 24enne, gravemente indiziati del reato di furto e denunciati per ricettazione. I due sono stati sorpresi, dopo un’attenta attività d’osservazione, mentre derubavano un negozio nascondendo la merce all’interno di una sacca formata da materiale schermato, a sua volta contenuta in uno zaino con il quale i due soggetti si sono poi allontanati dal negozio. L’arresto è stato quindi convalidato e per il 24enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.