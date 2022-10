Roma, furto nella notte in una sala slot: i ladri fuggono con l’incasso del weekend

Furto nella notte in una sala slot di Roma. I ladri sono riusciti a fuggire con l’incasso del weekend. L’irruzione nell’attività di via Valle Melaina nella notte tra domenica e lunedì 24 ottobre.

Furto nella notte in una sala slot a Montesacro

I ladri sono entrati nella sala slot di Montesacro poco dopo le 3:30 di notte. I Carabinieri sono arrivati tempestivamente sul posto ma i malviventi erano già fuggiti con tutto l’incasso. Per entrare hanno divelto la saracinesca e si sono diretti alle casse, dove hanno rubato tutti i soldi che c’erano. Non è ancora chiaro a quanto ammonti la cifra rubata. Una volta messo a segno il colpo i ladri sono spariti per le vie del quartiere del III municipio di Roma.

Indagini in corso

Sul luogo i Carabinieri della stazione Nuovo Salario, che stanno indagando per identificare i malviventi. Ora dovranno visionare le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato i ladri durante il furto.