Tentato omicidio a Ostia, litigano, poi investono con l’auto il ‘rivale’: è gravissimo

Prima hanno iniziato a discutere nel ristorante, per futili motivi, poi però la situazione, in pochi istanti, è degenerata. La coppia, un uomo e una donna, è andata via dal locale. Ma non certo per tornare a casa e placare gli animi. I due sono saliti in auto, poi hanno ingranato la marcia e hanno investito il rivale, quello che poco prima stava discutendo con loro nell’attività di Ostia, in via della Martinica.

Tentato omicidio a Ostia

La discussione nel locale, poi l’investimento. Questo è quello che è successo sabato sera, intorno alle 23.30, a Ostia, in via della Martinica, all’angolo con via delle Ebridi. I tre, stando alla ricostruzione della Polizia, avrebbero iniziato a discutere, per motivi non noti (ma sembrerebbero banali) nel ristorante, poi la coppia è andata via. È salita in auto, una Toyota Aygo bianca, e ha investito l’altro litigante, che è stato falciato dalla vettura. L’auto sarebbe passata sul suo corpo per almeno 5 volte.

La fuga

Hanno investito l’uomo, poi come se non bastasse hanno tentato la fuga. La donna (M.M, romana di 34 anni), però, è stata fermata subito dalla Polizia e arrestata, l’uomo si è dileguato. Ma per poco tempo: anche lui è stato rintracciato e ‘catturato’ dagli agenti. I Carabinieri di Ostia, infatti, avevano segnalato, poco dopo l’una di notte, che il loro personale da Fregene stava inseguendo una macchina con due persone a bordo. Le stesse che poco prima avevano litigato in strada. E che erano ‘ricercate’.

L’auto, con a bordo due persone, tallonata dai Carabinieri, ha perso il controllo e si è schiantata contro il palo della luce in via della Tortuga. L’uomo, però, non si è arreso: è sceso dalla vettura, è fuggito a piedi, mentre la donna è stata fermata subito dagli agenti di Polizia.

Il fuggitivo a casa dei genitori

Il fuggitivo, F.A, un pregiudicato classe 1974, ha cercato di barricarsi in casa dei genitori, dove ha minacciato di auto lesionarsi con un taglierino. Con non poche difficoltà, però, gli agenti sono riusciti a entrare in casa. E a disarmalo. L’uomo è stato sedato, poi trasportato all’ospedale Grassi. Ora sia lui che la donna sono in carcere: entrambi dovranno rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Come sta la vittima

La vittima, invece, identificata per R.B, classe 1978 e incensurata, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale in codice rosso. Ora si trova al San Camillo, le sue condizioni sono disperate e sta lottando tra la vita e la morte.

Spetterà alla Polizia fare chiarezza. Alla base del folle gesto ci sono motivi sentimentali? La gelosia ha scatenato l’ira? O le cause vanno da ricercare in altro? Domande alle quali saranno gli agenti del Commissariato di Ostia Lido a dare una risposta.