Tentato omicidio a Roma: ingrana la marcia e tenta di investire l’amante del marito

Non poteva credere ai suoi occhi, non riusciva a capire come il marito avesse potuto tradirla e farlo con una prostituta di 35 anni. Ma anziché parlare con lui, chiedere spiegazioni e decidere se perdonare o chiudere per sempre quel rapporto, lei ha pensato bene di sfogare tutta la sua rabbia contro la rivale, l’amante dell’uomo. E ha tentato di investirla per ben due volte, come se quella fosse l’unica soluzione.

Incontra l’amante del marito e la investe

I fatti, come riporta Il Messaggero, sono avvenuti il 15 maggio scorso, in via Ostuni, a Roma. Era qui che la donna aveva deciso di aspettare, sotto casa, l’amante per parlare di suo marito. Quando ha visto la ragazza, però, non è riuscita a controllarsi, a tenere a freno la sua rabbia: prima la discussione animata, poi la moglie che va via in macchina. Ma non per ritornare nella propria abitazione. Lei, infatti, ha ingranato la marcia, ha seguito la ‘rivale’ in amore e ha tentato di investirla. Senza, fortunatamente, riuscirci: la sua corsa, infatti, è terminata contro il muretto condominiale.

Il secondo tentativo

Non si è trattato solo di un momento, di una vendetta cieca. Lei voleva vendicarsi, e farlo per davvero. Quindi, qualche giorno dopo è tornata all’attacco: l’amante si trovava sul marciapiede di via Manfredonia, all’angolo con via Ostuni, lei l’ha vista e a tutto gas ha cercato, ancora una volta, di investirla, di falciarla con l’auto. Anche il secondo tentativo, fortunatamente, non è andato a buon fine: la 35enne ha cercato di fuggire, di schivare la macchina e ha chiesto aiuto.

L’arresto

La sete di vendetta era troppa: quella donna, nella sua testa, aveva portato via il marito da lei. E aveva rotto l’equilibrio in famiglia, quella serenità che forse era solo apparente. Ma ora la moglie tradita e ferita è stata arrestata e dovrà rispondere di tentato omicidio: lei, infatti, è finita a processo e nella prossima udienza si procederà con il rito abbreviato.