Matrimonio ‘da incubo’: lo sposo non si presenta e manda l’amante, il video virale su Tik Tok

Ha lasciato la futura sposa all’altare e lo ha fatto nel peggiore dei mondi… mandando la sua amante a dirglielo. E’ il contenuto di un video su TikTok che sta diventando virale. Una scena tremenda per la futura sposa che avrebbe dovuto vivere il giorno più bello della sua vita, ma si è trovata in un incubo.

Il video di TikTok diventa virale

Nel video si specifica che si tratta della Calabria, ma non viene indicata la località precisa. I commenti si susseguono a valanga e in molti ipotizzano non solo non si tratti della Calabria ma neanche dell’Italia. Comunque solo ipotesi. Così come sempre di teorie il fatto che possa essere il Sudamerica.

Tante le reazioni degli utenti

Unica certezza sono le reazioni che si stanno registrando. Sulla piattaforma cinese il filmato ha raggiunto le 100mila visualizzazioni. I commenti non si fermano e, nella maggior parte dei casi si tratta di frasi ironiche. “Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite”, scrive un’utente. “Se è vero il video – scrive un’altra -è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai”.