Cambiano sesso insieme e si sposano: lei era un uomo e lui era una donna

Coppia trasgender si sposa. Convoleranno presto a nozze Maura Nardi ed Emanuele Loati. Una bella notizia che va a coronare il loro sogno d’amore, tutt’altro che esente da difficoltà e pregiudizi. Entrambi sono due persone trasgender che hanno completato il proprio percorso di transizione. Un percorso spesso in salita ma che adesso riconosce loro le tanto attese e meritate soddisfazioni.

Coppia trasgender si sposa: la storia di Maura ed Emanuele

Una vera e propria Odissea quella vissuta dalla coppia che finalmente è giunta al termine. Il comune di Recanati ha infatti provveduti a rettificare i loro documenti e a breve Maura ed Emanuele potranno pronunciare il fatidico si. La coppia non ha mai smesso di amarsi e di credere nello loro unione. A riprova di ciò, basti pensare che, dopo un lungo e tortuoso percorso, i due hanno cambiato sesso assieme.

Prima di poter coronare il proprio sogno d’amore Maura ed Emanuele, rispettivamente di 41 e 25 anni, hanno atteso tanto. In Italia, infatti, il cambio di documenti è caratterizzato da una trafila burocratica molto lunga, aspetto quest’ultimo che — spesso e volentieri — limita la libertà di scelta di moltissime coppie che vivono una situazione simile a quella di Maura ed Emanuele.

Quando l’amore trionfa

I due adesso sono felici e pensano a progettare un futuro insieme che vada oltre i pregiudizi e ciò che pensa la gente: ‘Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così’, racconta la coppia al Resto del Carlino.

Un percorso non facile, lungo, complesso che necessità anche di un adeguato supporto psicologico ma che alla fine vede l’amore di Maura ed Emanuele trionfare, letteralmente, sopra ogni ostacolo e/o difficoltà.