Un cane entra in chiesa e il sacerdote lo prende a calci: il video shock su TikTok

Un cane entra in chiesa e il prete lo prende a calci. E’ successo in Perù, in una chiesa di Cajapampa. Il sacerdote è stato filmato mentre commetteva il violento gesto.

La vicenda

Durante la messa un cane è entrato in chiesa, si è infilato sotto al tavolo del sacerdote e quest’ultimo per cacciarlo via gli ha tirato un violento calcio. Il sacerdote si è giustificato citando la Bibbia: “Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto”. Questo non è bastato a evitare i centinaia di commenti negativi sui social.

Il video è virale su TikTok

Il video è stato pubblicato su TikTok da una fedele che ha ripreso la scena mentre partecipava alla messa. E’ stato poi eliminato dal social poiché non rispettava le linee guida, a causa del contenuto violento, ma è rimasto abbastanza a lungo da essere ripreso da altri profili. Il video è diventato virale e con esso si sono scatenati gli utenti di TikTok contro il prete.