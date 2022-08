Prima il colpo di fulmine, poi la decisione di sposarsi a Roma ma…lei scappa all’aeroporto con il ‘bottino’

Si erano incontrati in un pub londinese e di tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Un amore travolgente tanto che avevano deciso di scappare a Roma per sposarsi ma poi qualcosa non è andato come previsto e lo sposo è rimasto letteralmente con il portafoglio a secco.

Prima il colpo di fulmine poi il matrimonio lampo ma è tutto un bluff

A raccontare la vicenda è il Sun. Protagonisti dell’accaduto un 40enne britannico e la donna, apparentemente, dei suoi sogni. Come anticipato, i due si erano conosciuti in un pub a Londra e di li a poco — spinti da un apparente e forte amore reciproco — avrebbero deciso di sposarsi.

Sposa scappa con il bottino

Per coronare il loro sogno d’amore i due hanno deciso di volare nei luoghi romantici e incantati della Capitale. Fin qui nulla di strano se non fosse che una volta giunti all’aeroporto londinese di Heathrow la futura sposa — approfittando di una breve pausa dell’uomo, allontanatosi per andare in bagno — si sia dileguata.

Il furto

Al suo ritorno il futuro sposo non ha trovato nessuno ad aspettarlo e dopo aver cercato la donna per un po’ la triste verità è divenuta chiara. Ancora sconvolto, l’uomo ha detto al personale del terminal di esser stato derubato delle 5mila sterline che le aveva dato per il matrimonio.

Le ricerche della donna

Allertante le forze dell’ordine, sono scattate le ricerche della donna che ora potrebbe essere potenzialmente ovunque. Un colpo di fulmine, un sogno d’amore nato in modo improvviso e che altrettanto improvvisamente si è rotto.