«Interessata solo ai miei soldi»: divieto di avvicinamento per la modella che ha raggirato il Principe

Una love story quella tra il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko che è arrivata al capolinea, sempre se di amore si trattava. La Procura di Roma ha infatti emesso nei confronti della bella 36enne un divieto di avvicinamento che impone alla giovane di stare lontana dal principe di almeno 200 metri e non contattarlo telefonicamente.

Principe raggirato da una modella dell’est Europa

A partire dallo scorso gennaio, la storia tra i aveva destato non poco scalpore ed ora sembra invece essere giunta ad un punto di svolta. Ma facciamo un passo indietro. Inizialmente lui accusava la donna di averlo raggirato per motivazioni economiche ma poi l’uomo ci ha ripensato ed è tornato sui suoi passi.

Dopo la denuncia da parte dell’avvocato di Linguaglossa, sul caso stavano indagando anche i Pubblici Ministeri e così, dopo l’ulteriore rottura avvenuta ad aprile, adesso, la misura cautelare emessa dal gip non fa altro che alimentare gli antichi sospetti.

La storia

Come riportato anche da Repubblica, nella denuncia presentata dal principe c’è la figura di questa bella donna dell’est Europa: 36 anni, alta bionda ed un fisico perfetto. Poi c’è Linguaglossa: nobile ricco italiano di mezza età con alle spalle un matrimonio da poco naufragato.

Inizialmente le cose tra i due sembrano andare bene, molto bene. La modella ed il principe si sono incontrati nel 2019 in un famoso locale di Roma. Galeotto fu lo sguardo che si scambiarono e nonostante la donna, all’epoca fosse sentimentalmente impegnata, i sentimenti di Linguaglossa era corrisposti.

I regali

Come prova dei propri sentimenti Linguaglossa non lesinava verso la donna attenzioni e regali importanti: viaggi in tutto il mondo in hotel lussuosi, l’acquisto di una Mercedes da 80mila euro e di un Bed And Breakfast da 50mila, ingenti bonifici e il pagamento di un affitto per una casa nella centralissima Piazza di Spagna.

Tutto sembra andare per il meglio finché il Principe non inizia a chiedersi se dietro quell’amore ci siano davvero dei sentimenti oppure se la giovane sia attirata solamente dal vile denaro. A quel punto l’uomo decide di tagliare i ponti e di portare la giovane in tribunale.

Il divieto di avvicinamento

Poco dopo, come detto, però ci ripensa, dichiarandole pubblicamente amore eterno. I due però di lì a poco si lasciano nuovamente ed ora, la decisione del Gip che ricordiamo ha disposto per la donna un divieto di avvicinamento non fa altro che confermare i suoi poco nobili sentimenti.