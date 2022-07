Charlene di Monaco è incinta? Ecco perché ha incontrato il Papa

Roma. Non si placano i rumors sulle motivazioni della visita dei reali monegaschi a Papa Francesco. Una volta giunti in Vaticano, Alberto e Charlene di Monaco sono stati accolti dal Santo Padre per un’udienza privata delle durata di 25 minuti.

L’incontro tra Papa Francesco e i reali di Monaco

Si rincorrono in queste ore i gossip sulle motivazioni alle basi dell’incontro tra Papa Francesco e la coppia reale. Come anticipato, una volti giunti in Vaticano, Alberto e Charlene sono stati calorosamente accolti dal Papa e il loro incontro è durato circa 25 minuti.

L’ipotesi di una nuova gravidanza

Non è dato sapere cosa si siano detti ma, sta di fatto che tra chi vede la principessa ed Alberto di Monaco in crisi, dall’altro lato c’è anche chi invece ipotizza delle idee di tutt’altro tenore.

Nella fattispecie, aleggia nell’aria l’ipotesi di un lieto e gioioso evento. Che sia in arrivo un altro bambino, un terzo figlio, dopo i gemelli Gabriella e Jacques che ad oggi hanno 7 anni?

Pertanto, i rumors sul divorzio lasciano presto spazio a quelli di una gravidanza. Al momento però da palazzo non arriva nessuna conferma anche se la principessa Charlene, nelle sue ultime e sempre più frequenti apparizioni, appare in forma, serena e sorridente.

Un tuffo nel passato

Sta di fatto che vedere la coppia reale, vedere Alberto e Charlene oggi, in una ritrovata armonia è come fare un bel tutto nel passato che, particolarmente amato e desiderato dai nostalgici che tanto hanno sognato, e continuano a farlo, dietro il loro regale amore.