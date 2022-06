Santi Pietro e Paolo a Roma, la messa di Papa Francesco mercoledì 29 giugno 2022: a che ora e dove vederla (in diretta tv e streaming)

Il giorno tanto atteso dai romani è arrivato: oggi nella Capitale è festa. Sì, perché a Roma si festeggiano i Santi Patroni, cioè gli apostoli Pietro e Paolo. Tra strade chiuse, bus che dovranno deviare il loro normale percorso e disagi per i cittadini, sono tanti gli eventi in programma, tra questi la cerimonia tradizionale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Ma vediamo come e dove i fedeli potranno seguire la Santa Messa, anche in diretta tv o streaming.

Orario e canale per seguire la messa di Papa Francesco di oggi

Papa Francesco questa mattina, intorno alle 9.30, celebrerà nella Cappella Papale la Santa Messa con la benedizione dei palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti. Poi, come sempre, alle 12 Francesco reciterà da Piazza San Pietro l’Angelus, al quale farà seguito il plenum, la suonata a festa di tutte le campane della basilica.

CLICCA QUI PER LE INFO

La liturgia, per chi non potrà essere fisicamente a Roma, si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News o sul canale YouTube di Vatican Media. In televisione, invece, i fedeli potranno seguire tutto su Tv2000. Quindi, le alternative ci sono: basterà solo sintonizzarsi!