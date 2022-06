Colpo di fulmine all’uscita della Pontina: aiutiamo Federica a trovare il suo ‘principe azzurro’

Non solo incidenti, incendi, auto in panne o persone che tentano mettendo a rischio la propria vita (e quella degli altri) di attraversare la Pontina. A volte stare in coda sulla SS148, o meglio all’uscita della strada, può diventare piacevole. Ed è il caso di Federica, una ragazza che sui social ha lanciato un appello: non per conoscere il traffico in tempo reale o per ‘avvisare’ gli altri pendolari su eventuali intoppi e strade alternative da percorrere. Ma perché il suo scopo è uno: rincontrare l’uomo che l’avrebbe stregata.

Colpo di ‘fulmine’ a Pomezia: l’appello

I colpi di fulmine esistono e c’è chi ancora crede nell’“amore” a prima vista. Perché a volte basta anche solo un sguardo. E questo non avviene solo nei film romantici, quelli strappalacrime che hanno fatto sognare intere generazioni e continuano a farlo.

A volte accade quando meno te lo aspetti, anche quando stai passeggiando con le tue cagnoline, ti volti e incontri gli occhi di un uomo. Nella realtà di un giorno che sembra essere come tanti e che, invece, può trasformarsi anche in un giorno ‘indimenticabile’, seppur per pochi istanti.

Il racconto

Ed è questo quello che è successo a Federica, la ragazza di 35 anni che ieri mentre si trovava su via Naro, a Pomezia, ha incrociato lo sguardo di un uomo fermo in auto. A bordo della sua macchina, il misterioso ‘uomo’ probabilmente proveniva dalla laterale della Pontina, ma questo Federica non può saperlo con certezza. Ed è per questo motivo che sui social, con un tam tam, si è fatta avanti e ha pubblicato un appello per rintracciare il conducente di quella vettura, che le ha sorriso prima di andare via senza dire una parola. Il ‘pretendente’, che ha più o meno la sua età o forse è poco più grande, riuscirà a farsi avanti? Ci sarà un lieto fine? I due si rincontreranno di nuovo? Noi, inguaribili sognatori, speriamo di sì! Anche perché, come dice Paulo Coelho, “possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell’essere umano”.