Pontina, incidente tra tre auto: strada chiusa e traffico in tilt

Un grave incidente si è svolto sulla Pontina, all’altezza del km 55,000 in direzione di Terracina. Il sinistro è avvenuto all’altezza del comune di Aprilia, in un punto peraltro molto trafficato negli orari del tardo pomeriggio. Per effettuare le operazioni di soccorso, ricostruire le dinamiche dello scontro e soprattutto rimuovere le vetture dalle corsie di transito presenti sulla strada, la polizia stradale ha dovuto chiudere almeno temporaneamente l’importante arteria urbana.

Incidente sulla Pontina, chiuso un tratto all’altezza di Aprilia

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la statale 148 “Pontina” all’altezza di Aprilia al km 55,000, in direzione Terracina. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti tre veicoli e delle persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il numero degli autoveicoli coinvolti, oltre il ritrovamento degli stessi mezzi al centro della carreggiata, fa ipotizzare un sorpasso andato male. Una notizia non nuova all’interno della tratta della Pontina, che anche oggi dimostra una drammatica pericolosità per automobilisti e motociclisti. In tal senso, il sinistro occorso questo pomeriggio, sarebbe avvenuto subito dopo il casello della frazione di Campoverde, all’interno del comune di Aprilia.

Come verificato dai soccorsi intervenuti sul posto, tutti i mezzi coinvolti nel brutto incidente erano diretti verso Latina. Località che peraltro dista una ventina di chilometri dalla frazione di Aprilia. Dopo l’incidente, si sono formate lunghe code in direzione di Terracina. Secondo le testimonianze, si potrebbe parlare addirittura di file lunghe diverse chilometri. Attualmente, la strada sarebbe chiusa al traffico per una distanza di quasi 3 chilometri, come dimostrano le lunghe code parallele a via Ferriere Nettuno. Sul posto si sono precipitate anche le ambulanze, considerato come nel sinistro sono rimaste ferite anche delle persone.