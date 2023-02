Pomezia, ladri di gasolio tentano il furto nel cantiere stradale sulla Pontina: messi in fuga da Angel Sat

Tentato furto l’altra notte a Pomezia dove una coppia di malviventi si è introdotta in un cantiere stradale sulla Pontina con l’obiettivo di rubare…il gasolio da uno dei mezzi meccanici presenti all’interno. A mettere in fuga i ladri è stata però una pattuglia in transito della società di vigilanza Angel Sat che notando i movimenti sospetti nell’area si è fermata per un controllo. E alla vista degli operatori i malviventi sono scappati via lasciando le taniche con il gasolio sul posto.

Tentato furto nel cantiere sulla Pontina a Pomezia

Il tutto è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando erano da poco passate le 4.00. La pattuglia di vigilanza, mentre stava effettuando una perlustrazione di servizio presso il Parco 51, si è accorta che qualcosa non andava in un vicino cantiere stradale situato in Via Carlo Poma, all’angolo con la statale Pontina (quello che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo cavalcavia pedonale, ndr). In particolare da un’auto bianca erano scese poco prima due persone che, torcia in mano, si erano dirette verso una gru parcheggiata all’interno del cantiere. Chiamata allora un’altra pattuglia a rinforzo i vigilantes sono accorsi tempestivamente sul posto mettendo in fuga i banditi.

L’obiettivo era il gasolio

Dalle verifiche effettuate dagli operatori sono state rinvenute a terra tre taniche da 50 litri ciascuna che la coppia di ladri stavano utilizzando per asportare il gasolio dalla gru. Sul posto sono quindi intervenute due pattuglie dei Carabinieri di Pomezia e il responsabile del cantiere.

