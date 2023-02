Sovrappasso sulla Pontina a Pomezia, ci siamo: “Lavori entro l’estate”, ecco il nuovo progetto

Sono passati ben cinque anni da quando il cavalcavia pedonale situato nel territorio di Pomezia, all’altezza di Via Carlo Poma, era stato chiuso poiché pericolante. Dopodiché, dal 2018 – in mezzo le tante proteste dei residenti di quella zona considerando che la struttura era l’unico attraversamento pedonale esistente sulla Pontina – erano passati tre anni per arrivare alla sua demolizione. Da quel momento era attesa, a stretto giro, la sua ricostruzione. Ricostruzione che però, ad oggi, non è ancora avvenuta. Ma in tal senso ci sono importanti novità.

Lavori in ritardo per il sovrappasso sulla SS148 all’altezza di Via Poma

Sì perché a seguito della demolizione avvenuta nell’agosto 2021 era stata annunciata per dopo l’estate di quello stesso anno la costruzione della nuova struttura. Ma anche in quel caso le tempistiche erano state disattese tanto che ci eravamo rivolti ad Anas, che ha preso la competenza della Pontina da Astral negli anni scorsi, per sapere se ci fossero aggiornamenti. In quella circostanza (era settembre 2021) la società ci aveva fatto sapere che per la fine di quell’anno i lavori sarebbero dovuti iniziare ma qualcosa evidentemente deve aver provocato nuovi ritardi. Uno scenario, come abbiamo potuto documentare in altri articoli, comune a molti cantieri in corso d’opera complice, tra gli altri, il difficile quadro internazionale e la relativa difficoltà di approvvigionamento di materiali e materie prime.

I nuovi tempi per il cavalcavia sulla Pontina a Pomezia

Ad ogni modo, come detto in apertura, ci sono novità in vista. Sì perché a gennaio abbiamo scritto nuovamente ad Anas per sapere quali fossero le nuove tempistiche. Ebbene, la società fa sapere intanto che i lavori “sono in corso di esecuzione” e che il completamento “è previsto prima della prossima stagione estiva”. Entriamo nel dettaglio.

“Ad oggi, dopo aver definito con il comune di Pomezia e la Polizia Municipale la disciplina provvisoria della viabilità per il periodo relativo ai lavori, si è proceduto alla cantierizzazione delle due aree in cui verranno realizzate le torri, una in direzione Latina ed una in direzione Roma. Attualmente sono in corso di esecuzione la realizzazione della segnaletica di cantiere e le lavorazioni relative alla realizzazione delle nuove opere di fondazione costituite da platee su pali di grande diametro”.

Il nuovo ponte sulla Pontina a Pomezia accessibile alle persone con disabilità

Anche il progetto del nuovo ponte presenta interessanti aspetti che vale la pena di evidenziare: “Inoltre in merito ai lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia pedonale in acciaio (situato esattamente al km 27,948 della SS 148 Pontina, ndr) si tiene a specificare che la nuova opera, costituita da travi reticolari in acciaio e torri in cemento armato, prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza per i flussi pedonali e veicolari di traffico nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie alla realizzazione di corpi ascensore (la vecchia struttura aveva soltanto le scale, ndr) che permetteranno la fruizione dell’attraversamento anche ai diversamente abili”.

