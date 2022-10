Anas cerca personale per la stagione invernale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

La stagione invernale si avvicina e Anas, la società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali, è pronta ad assumere nuovo personale. È alla ricerca, infatti, di operai specializzati per la manutenzione delle strade, quelle che gestisce e sono di interesse nazionale. Anas S.p.A, come si legge sul sito ufficiale, sta cercando per la stagione invernale 2022/2023, quella che è alle porte, operatori specializzati che dovranno:

assicurare l’ attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali;

garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale.

Quali sono i requisiti

Per poter presentare la domanda e ottenere un contratto a tempo determinato, bisognerà rispettare dei requisiti. Ecco quali:

essere cittadino italiano, soggetto appartenente all’Unione Europea o extra-comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

essere in possesso di patente di tipo C o categoria superiore abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi;

aver assolto l’obbligo scolastico.

I candidati, poi, dovranno presentare l’idonea certificazione che attesti l’insussistenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne penali.

Come avviene la selezione

La domanda, che potrà essere inviata solo telematicamente, si potrà inoltrare fino al 7 ottobre prossimo sul sito Anas. Poi ci sarà la selezione. Per prima cosa, verranno valutati i titoli e ci saranno dei punteggi, verrà stilata una graduatoria e ci sarà, per i fortunati, una prova pratica: quelli considerati ‘idonei’, prima dell’assunzione, prima dell’assunzione dovranno effettuare una prova di capacità dell’utilizzo del mezzo operativo sgombraneve e/o spargisale ANAS.

