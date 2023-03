Lavori sulla Pontina, nuove chiusure: ecco dove e da quando

L’Anas ha annunciato da tempo una serie di interventi per potenziare e riqualificare la Pontina, d’altra parte la strada statale 148 (la Pontina) è caratterizzata da elevati volumi di traffico, soprattutto nei giorni feriali e nel periodo delle vacanze estive. Trattandosi di un’arteria fondamentale per la mobilità, è altrettanto fondamentale, secondo il piano dell’Anas, che venga potenziata e riqualificata al fine di poter rispondere alle esigenze del traffico.

Al via i lavori di manutenzione idrica

Il programma di interventi è lungo e articolato. Nonostante alcuni interventi siano già stati realizzati, dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di manutenzione idraulica. Un’opera che interesserà il tratto compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e il km 15+730 in direzione Roma, che dovrebbe essere portata a compimento in 15 giorni.

Si tratterà di un intervento che comporterà una serie di modifiche alla viabilità con chiusure delle rampe di immissione, temporanea chiusura delle corsie e anche l’imposizione di limiti di velocità che sicuramente non renderanno agevole il tragitto per quanti sono costretti a percorrere quotidianamente la strada statale 148.

Quali sono le modifiche alla viabilità

Dal 6 al 17 marzo dal km 15+075 al km 17 + 510, in direzione Terracina, verranno chiuse al traffico entrambe le corsie dalle 21 alle 6 del giorno successivo per consentire lo svolgimento dei lavori in orario notturno, così da creare il minor disagio possibile agli automobilisti. Nell’orario notturno sarà, pertanto previsto l’obbligo di uscita allo svincolo di Tor De Cenci, fatta eccezione per i giorni festivi. E sempre in direzione Terracina, al chilometro 15+680, dalle 21 alle 6, resterà chiusa al traffico la rampa di ingresso alla Pontina. Il limite di velocità dal km 17+800 al km 15+730 in direzione Roma sarà di 40 chilometri orari.

I lavori annunciati da Anas rientrano nel ‘piano Pontina’ che aveva annunciato, tra l’altro, anche interventi per la segnaletica, il monitoraggio di ponti e viadotti e gli impianti.