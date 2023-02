Strade ad Ardea, iniziati nella notte i lavori a Largo Udine (FOTO)

Sono iniziati ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023, i lavori alla Nuova Florida ad Ardea a Largo Udine. Si tratta di un intervento atteso da tempo dai cittadini considerando lo stato davvero disastrato in cui era sprofondato il manto stradale. I lavori seguono l’intervento realizzato ad inizio mese in Via Teramo, una delle strade che si collegano proprio a Largo Udine.

L’Assessore Alessandro Quartuccio: “Intervento importante”

L’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Quartuccio, da noi interpellato, fa sapere che l’intervento riguarderà “il rifacimento dell’asfalto” e non soltanto dunque la copertura temporanea delle buche. “L’opera era già stata pianificata dalla passata Amministrazione nel periodo aprile 2022 – prosegue l’Assessore – ma fino ad oggi abbiamo dovuto lavorare alacremente per portarla a compimento. In questi mesi sono sorte infatti problematiche relative all’aumento dei prezzi ma anche alcune varianti in corso d’opera: è questo il caso di Via Imola – oggetto di lavori da parte delle fibra open Fiber e che dunque non verrà più fatta – che ha portato a dare priorità nel far rientrare nel quadro economico, ovvero senza aumentare i costi, il prolungamento del rifacimento del manto stradale di Via Teramo che versava anch’essa in una situazione disastrosa”.

“Per quanto riguarda Largo Udine si tratta di un cantiere molto importante che andrà a sistemare una strada percorsa ogni giorno da centinaia di persone e cruciale per la viabilità alla Nuova Florisa. Siamo soddisfatti perché in questo modo siamo riusciti a dare una risposta concreta a quelle che erano le legittime richieste dei cittadini. Oltre all’asfalto tengo a precisare che, in un secondo momento, verranno ridisegnate anche le strisce dei parcheggi in modo da ripristinare la sosta corretta in zona”,

I tempi del cantiere a Largo Udine

Ad ogni modo, stando a quanto si apprende dal Comune di Ardea, la prima parte dell’intervento – quella iniziata ieri sera – riguarderà la sistemazione dell’asfalto con il rifacimento completo della strada. Il tempo stimato di questa prima parte dei lavori è di circa 2-3 giorni. In seguito come sopracitato, non appena possibile, verranno ridisegnate le strisce per i parcheggi.

Lavori sulla Laurentina

Da oggi partono anche gli interventi per sistemare alcuni tratti della Strada Provinciale Laurentina lungo il percorso da Ardea a Roma. Gli operai saranno al lavoro nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e il Comune di Ardea per l’appunto, per ripristinare e mettere in sicurezza le parti più ammalorate. L’intervento prende il via nell’ambito dei lavori previsti per il Giubileo. I lavori saranno eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane). In una nota Città Metropolitana di Roma Capitale ha reso noto che il costo dei lavori ammonta a 3,2 milioni di euro e riguarderà il rifacimento del manto stradale della provinciale per un’estesa complessiva di circa 2 chilometri, in entrambi i sensi di marcia.

