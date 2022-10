Ardea, opere pubbliche e cantieri: intervista con l’Assessore Alessandro Quartuccio

Nel numero di ottobre della nostra edizione cartacea abbiamo intervistato il neo Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ardea Alessandro Quartuccio. Con lui abbiamo fatto il punto sui cantieri iniziati dalla passata Amministrazione nonché sui progetti futuri che l’Amministrazione Cremonini intende realizzare in città.

L’intervista all’Assessore ai lavori pubblici di Ardea

Assessore facciamo il punto dopo questi primi mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione. Tra i primi atti che lei ha annunciato c’è quello relativo all’illuminazione con la posa di nuovi 360 punti luce sul territorio…

“Sì, crediamo fortemente che la sicurezza del territorio passi anche dalla pubblica illuminazione, oltre che chiaramente dalla presenza delle forze dell’ordine, altro aspetto sul quale vogliamo lavorare. Per quanto riguarda l’intervento nello specifico fa capo ad un contratto già in essere risalente al 2015, oggetto poi di una successiva rimodulazione dalla precedente Amministrazione: sin dal nostro insediamento abbiamo cercato di accelerare i tempi di questi lavori che in questo momento sono già partiti in Via Modena. Dopodiché si sposteranno nelle altre strade, alcune attualmente prive totalmente di illuminazione, in altre ad implementazione di quanto già esistente”.

Quali saranno le vie interessate dai lavori e che tempi si prevedono?

“L’elenco delle vie, come è già stato reso noto, comprende, oltre alla poc’anzi citata Via Modena, anche Via Garda, Via Pavia, Via Novara, Via Strampelli. E ancora: Montagnano, Gorizia, Via Verona, Via Pratica di Mare, Via Laurentina, lungo la Circonvallazione Mare Australe, Via Virgilio, Via delle Salzare (nel tratto che da via Laurentina porta su Lungomare degli Ardeatini passando davanti all’ingresso del Castrum Innui) , Via Dora Baltea (Lato est), Via Adda, via del Parco, Via Potenza, Via N. Strampelli, Via Roma e infine Via Brenta. Per quanto riguarda le tempistiche i lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per maggio 2023”.

Cosa può dirci dei due cantieri iniziati dalla passata Amministrazione, ovvero quelli relativi a Viale Nuova Florida e in Viale Forlì ma che sembrano essersi fermati? Quali sono i tempi per il completamento dei lavori?

“Per quanto riguarda la realizzazione in corso della pista ciclabile il cantiere sarebbe dovuto terminare verso la fine di settembre. Tengo a precisare che, sin dal mio insediamento, mi sono subito interessato ai lavori per accertarmi della corretta prosecuzione del cantiere secondo i tempi previsti. Anche perché molti cittadini, vedendo i lavori fermi, si sono subito preoccupati temendo di ritrovarsi un’opera incompiuta, senza contare che tra poco arriverà anche il maltempo. Ebbene, ho avuto un confronto con la ditta che mi ha fatto sapere che ha avanzato richiesta per ottenere la chiusura di una parte della strada per i primi giorni di ottobre, precisamente dal 3 al 10 circa: in questo modo l’intervento verrà completato e, se non ci saranno ulteriori ritardi, per la metà del mese il cantiere sarà terminato”.

“Per Viale Nuova Florida i tempi sono un po’ più lunghi perché chiaramente si tratta di un intervento più ampio e soprattutto più complesso. Il progetto è stato suddiviso dalla passata Amministrazione in tre stralci: in questo momento la parte bassa di Viale Nuova Florida, quella a ridosso di Rio Verde per intenderci, è stata completata; per quanto riguarda il secondo e terzo tratto si sta attendendo l’assestamento del fondo stradale dopo le tracce realizzate nell’ambito degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. La raccolta delle acque, in tal senso, dovrà essere raccordata tra queste due parti restanti di Viale Nuova Florida – quella centrale e l’altra in direzione di Via Pratica di Mare – dopodiché verrà rifatto tutto l’asfalto. I lavori sono ripartiti in questi giorni (aggiornamento rispetto alla pubblicazione dell’articolo sull’edizione cartacea, ndr) e da qui in avanti servirà qualche mese per avere l’intervento ultimato”.

Veniamo ai progetti futuri per Ardea. Quali sono gli interventi che intendete realizzare per il territorio?

“Tra le priorità c’è quella di riportare gli uffici di Sindaco e Giunta alla Rocca, nella sede di Via Garibaldi. Il progetto di ristrutturazione dell’edificio è già esistente ma lo stiamo integrando con un’ulteriore parte relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra le idee che stiamo valutando quello di realizzare un’ascensore esterno. In ottica futura la volontà dell’Amministrazione è quella di trovare una sistemazione definitiva per la casa comunale con locali di proprietà considerando che per gli attuali uffici nella sede di Via Salvo D’Acquisto dobbiamo corrispondere un affitto. Per questo stiamo valutando delle aree idonee a questo scopo”.

Capitolo strade, una delle criticità che purtroppo contraddistinguono, in negativo, Ardea. In questi anni sono stati realizzati alcuni interventi, come si muoverà la nuova Giunta Cremonini in tal senso?

“Chiaramente la manutenzione delle strade è uno dei punti centrali del nostro programma. Posso dire che in particolare abbiamo richiesto un finanziamento complessivo di poco meno di 2 milioni di euro per il rifacimento di Via Nazareno Strampelli e Via Della Pescarella attraverso i fondi del PNRR, due arterie percorse ogni giorno da tantissimi cittadini e non. Inoltre vorremo inserire l’incrocio, teatro spesso di incidenti, nel piano delle rotatorie che stiamo predisponendo, vediamo se ci sarà la possibilità di inserirla nel piano triennale delle opere pubbliche. Nel frattempo ho preso in carico le segnalazioni dei cittadini per rifare quantomeno la segnaletica verticale e orizzontale, magari implementandola con qualche led luminoso di avvertimento circa la pericolosità dell’incrocio. Tornando al discorso rotatorie sempre in quest’ottica abbiamo intenzione di realizzarne un’altra in corrispondenza dell’accesso alla Rocca da Via Laurentina, alla quale abbinare il rifacimento di tutta Via Santa Marina, la strada che passa davanti al cimitero ‘storico’ di Ardea, fino al confine con il Comune di Aprilia. Inoltre metteremo in sicurezza l’attraversamento pedonale di fronte a Largo Genova, in corrispondenza del supermercato”.

Per quanto riguarda i lavori contro il dissesto idrogeologico a Marina di Ardea cosa può dirci?

“Posso assicurare che, a differenza di quanto circolato, il finanziamento non è assolutamente in discussione. I lavori ripartiranno intorno a metà ottobre”.

Palestra di Via Verona e palazzetto dello sport a Tor San Lorenzo, ci sono novità?

“Sì. Allora per il primo progetto purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con degli aumenti di prezzo che hanno fatto lievitare il costo dell’opera di circa 250mila euro in più rispetto a quanto previsto dalla passata Amministrazione. Siamo al lavoro per reperire le risorse necessarie per realizzarla. Per quanto riguarda invece il palazzetto dello sport a Tor San Lorenzo lì abbiamo delle scadenze e dei paletti precisi fissati per giugno 2023. E’ evidente allora che servirà accelerare sui tempi per rispettare tali termini”.