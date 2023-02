Ardea, si dimette Lucio Zito: era candidato Sindaco

Nuovi stravolgimenti ad Ardea, nel consiglio comunale: questa mattina Lucio Zito, che era candidato Sindaco alle scorse elezioni e ‘antagonista’ di Fabrizio Cremonini, ha deciso di dimettersi. E di lasciare il suo posto da consigliere comunale. All’opposizione, quindi, arriverà Giancarlo Rossi. Al momento non si conoscono i motivi di questa decisione: incomprensioni con l’Amministrazione? Divergenze? Punti di vista difficili da conciliare? Non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma la certezza sì: Zito si è dimesso.

Zito candidato Sindaco contro Cremonini

Tutti lo ricorderanno. Lucio Zito si era ‘sfidato’ al ballottaggio, a giugno scorso, con Fabrizio Cremonini. Quest’ultimo, di centrodestra, è riuscito a vincere e oggi è il Primo Cittadino di Ardea. Il centrodestra, quindi, è tornato a governare la città dopo 5 anni in cui i 5 Stelle erano stati alla guida dell’amministrazione con Mario Savarese Sindaco e Lucio Zito Presidente del Consiglio. All’epoca, dopo la vittoria di Cremonini, Zito aveva commentato così la sconfitta: “C’è una parte della cittadinanza che non ha creduto nel progetto. Politicamente questo vuol dire che 5 anni di lacrime e sangue non sono serviti a nulla. Adesso il centrodestra passerà a raccogliere il frutto del nostro lavoro. Faccio i miei complimenti a Cremonini. Quello che mi dispiace molto è il forte astensionismo. Su questo dobbiamo riflettere, perché è una sconfitta per tutti”.

Le dimissioni oggi di Zito ad Ardea

Dopo mesi da quella sconfitta, Zito, consigliere comunale, oggi ha deciso di dimettersi e di lasciare il suo posto, all’opposizione, a Giancarlo Rossi. Ora resta da capire cosa succederà e quali saranno i nuovi equilibri nel consiglio comunale. Che dovrà fare a meno di Zito, che aveva cercato di correre per diventare Sindaco.