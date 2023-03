Traffico in tilt sulla Roma Nettuno, 300 persone bloccate a Pomezia: passeggeri infuriati (FOTO)

Roma Napoli, guasto sulla linea ferroviaria, passeggeri fatti scendere a Pomezia. Disagi stamattina, sabato 25 marzo 2023, per centinaia di passeggeri che in questo momento si trovano bloccati alla stazione di Santa Palomba. Ripercussioni anche sul resto della tratta con cancellazioni, ritardi o la comunicazione di percorsi alternativi per i treni. Sembrerebbe che il blocco sia dovuto ad un problema occorso ad un treno a Roma Casilina (inizialmente si era parlato invece di una mancanza di corrente sulla linea).

Linea Roma Napoli (via Formia): circolazione rallentata per verifiche tecniche, gli aggiornamenti

Trenitalia, sul proprio sito ufficiale, precisa che sono in corso verifiche tecniche a Roma Casilina sulla tratta ferroviaria Roma Napoli (via Formia) che stanno rallentando la circolazione. E’ stato richiesto, da quanto si apprende, l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della viabilità. “I treni InterCity potranno subire variazioni di percorso e registrare ritardi, mentre i treni Regionali (come quello bloccato a Pomezia, ndr) potranno subire variazioni di percorso, limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi“.

Aggiornamento. Poco fa Trenitalia ha diramato un aggiornamento. La circolazione è ancora fortemente rallentata sulle linee Napoli Roma (via Formia) e Nettuno Roma. “In particolare Il treno InterCity 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32) oggi è instradato sul percorso alternativo da Napoli a Roma via Cassino e non ferma ad Aversa, Formia e Latina. I passeggeri possono utilizzare il treno InterCity 700 Taranto (8:01) – Roma Termini (14:34). Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno“. A causare lo stop e i disagi un inconveniente tecnico a un treno a Roma Casilina. I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni InterCity possono subire variazioni di percorso. I treni Regionali possono subire variazioni di percorso, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treno bloccato a Pomezia oggi 25 marzo 2023: “Nessuna navetta e informazione”

La nostra Redazione è in contatto con una persona che si trova in questo momento bloccata alla stazione di Pomezia. “Al momento non abbiamo nessuna informazione. Molti di noi hanno delle coincidenze da prendere, che facciam0? Io ho un aereo da prendere e invece mi ritrovo qui ferma”, è la testimonianza raccolta. “Inoltre non c’è nessuna navetta o bus sostitutivo, è una vergogna”.

