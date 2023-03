Civitavecchia: molesta una ragazza sul treno, scappa e aggredisce gli agenti

Civitavecchia. Una ragazza che si trovava in treno, in viaggio, a bordo di un convoglio che riporta a casa i pendolari, è stata molestata sessualmente da un uomo sulla cinquantina, che poi è fuggito una volta giunto alla sua stazione di fermata. Un racconto raccapricciante, quello fatto dalla vittima alla Polfer, che ha riferito immediatamente la dinamica.

Molestata sul treno da un 50enne

L’uomo, un soggetto di origini campane, 50 anni, avrebbe molestato sessualmente una ragazza sul treno, per poi darsela a gambe. Ma non è tutto, perché come riporta anche Repubblica, pare che il soggetto si sia scagliato anche contro i poliziotti che lo hanno intercettato dopo la segnalazione da parte della vittima. Il fatto è andato in scena nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 marzo 2023, a Civitavecchia. L’autore della molestia sarebbe un 50enne di origini campane. Appena il treno si è fermato, la ragazza è andata di corsa dalla Polfer per denunciare l’inquietante accaduto, dando una descrizione dettagliata del soggetto.

La fuga e l’aggressione ai poliziotti di Civitavecchia

Probabilmente, il 50enne aveva già capito cosa stava accadendo, e per questo, senza pensarci troppo, si è dato alla fuga. Tutto inutile, perché nel frattempo è stato rapidamente identificato dagli agenti, sia per mezzo della descrizione, che parlava di un aspetto trasandato, sia perché pare fosse accompagnato da un cane. La fuga dell’uomo era in direzione sud, ma dopo un paio di ore è stato ‘beccato’ nei dintorni dello stadio Fattori. In tale contesto, il soggetto ha fatto di tutto per nascondersi alla vista degli agenti. Ma poi lo hanno trovato, e così l’uomo, messo all’angolo, li ha anche aggrediti, colpendoli e cercando di aizzare il suo cane contro i poliziotti. Alla fine, però, lo hanno bloccato, ma non contento, ha anche distrutto i vetri della volante finché non è stato immobilizzato definitivamente e trasportato negli uffici del Commissariato cittadino.

