Roma-Civitavecchia, chiuso lo svincolo di immissione verso Fiumicino: ecco quando

Sono previste delle chiusure su una delle arterie principali del territorio, precisamente lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia. Le chiusure e i blocchi al traffico avverranno nella notte fra lunedì 20 e martedì 21. Ecco di seguito tutti i dettagli per rimanere aggiornati e non farsi prendere di sorpresa durante il tragitto – cosa non proprio piacevole per gli utenti del traffico. Continuante a leggere!

Dunque, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023, è prevista una chiusura al traffico sullo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia. Il blocco, nel dettaglio, interesserà gli utenti del traffico che provengono da Fiumicino e che sono diretti verso Civitavecchia. Si tratta di chiusure a cui siamo abituati, dal momento che serviranno per garantire la sicurezza nonché le correlate attività di ispezione delle barriere. Per quanto riguarda il dettaglio orario, lo svincolo in questione resterà chiuso a partire dalle ore 21.00 di lunedì 20 fino alle 05.00 della mattinata di martedì 21 marzo.

Percorsi alternativi per ovviare il blocco

Ovviamente si tratta di chiusure necessarie per garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza in strada per gli automobilisti – le barriere – e il blocco è previsto proprio in quelle ore in cui il traffico sul territorio si attenua sensibilmente, al fine di ridurre al massimo gli eventuali disagi che naturalmente potrebbe comportare per i viaggiatori. Tuttavia, come si dice, ”la città non dorme mai”, e quindi è meglio non farsi trovare impreparati. Di conseguenza, per coloro che saranno in transito proprio in quelle ore, Anas consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e riprendere la Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino/aeroporto. Poi, ci si dovrà immettere sulla A12 Roma-Civitavecchia per proseguire. Per tutti gli eventuali aggiornamenti, continuate a seguire la nostra pagina, oppure, in alternativa i canali ufficiali di autostrade anche via radio, su RTL 102.5 e Isoradio 103.3 FM.

(Foto in copertina di Foto di luanargenio – Instagram)