Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio: le postazioni di questa settimana, calendario fino al 19 marzo

Telelaser Pontina, il calendario completo dei controlli fino al 19 marzo 2023. Settimana all’insegna delle attività di contrasto all’alta velocità sulle principali arterie del Lazio. La Polstrada sarà impegnata già da domani, martedì 14 marzo, con le postazioni mobili del telelaser: a rendere noto il calendario dei controlli è la Polizia di Stato che ogni settimana diffonde le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Vediamo dunque dove e quando avranno luogo i controlli nei prossimi giorni.

Autovelox Lazio, calendario dei controlli da lunedì 13 marzo 2023 a domenica 19 marzo 2023

Questo dunque il calendario per la settimana in corso. Come detto le prime postazioni di rilevazione di eventuali infrazioni al codice della strada, soprattutto per ciò che concerne il superamento dei limiti di velocità, saranno predisposte già domani:

Martedì 14/03/2023: Strada Statale SS / 148 via Pontina LT

Mercoledì 15/03/2023: Strada Statale SS / 2 Cassia VT

Sabato 18/03/2023: Autostrada A / 24 RM

Domenica 19/03/2023: Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM)/Strada Regionale SR 630 AUSONIA (LT)

Incidenti stradali a Roma e nel Lazio

Anche negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti, anche gravi, verificatisi sulle strade della Capitale e del Lazio che continua ad essere una delle Regioni più pericolose d’Italia in questo inizio di 2023. Nelle scorse ore l’ultimo sinistro mortale. Un pedone è stato investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Esperia Sperani, all’altezza del civico 112, in zona Ottavia. La donna è stata falciata, intorno alle ore 19:20, da un’auto guidata da un ragazzo giovanissimo, che non si è accorto che la signora stava attraversando e non ha fatto in tempo a frenare. Ieri invece un altro grave incidente si è verificato sul litorale di Pomezia, a Torvaianica: a scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Honda Motor 250 e ad avere la peggio è stato il centauro soccorso con l’eliambulanza.

