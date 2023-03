Telelaser sulla Pontina, ecco le postazioni sulle strade del Lazio dal 6 al 12 marzo 2023: il calendario completo

Telelaser sulle strade del Lazio. E sulla Pontina. Sì, anche questa settimana tornano i controlli e, come sempre, la Polizia di Stato ha reso note le postazioni degli autovelox mobili sulle principali strade della Regione, compresa la SS148, una delle strade maggiormente trafficate. E spesso, purtroppo, teatro di brutti incidenti, alcuni anche mortali. L’elenco delle postazioni della Polstrada, lo ricordiamo, viene aggiornato settimanalmente e si tratta di un modo, lo ricordiamo, per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, che potrebbero essere (e spesso lo sono) causa ogni anno di numerosi sinistri. Ecco, dunque, il calendario completo: con le date e le postazioni per la settimana che va dal 6 a domenica 12 marzo.

Telelaser Lazio (controlli anche sulla Pontina) da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023

Anche questa settimana, come già detto, è stato diramato l’elenco dei controlli con il Telelaser sulle strade del Lazio. Ecco il calendario completo, con date e tratte interessate:

lunedì 06/03/2023 Strada Statale SS / 148 via Pontina LT

martedì 07/03/2023 Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

giovedì 09/03/2023 Strada Statale SS / 2 Cassia VT

sabato 11/03/2023 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

domenica 12/03/2023 Autostrada A / 24 RM.

Tornano, quindi, a distanza di una settimana i controlli sulla Pontina. Tra cantieri aperti, traffico paralizzato e incidenti da contrastare tenendo monitorata la velocità.

Roma, violento incidente tra due auto: una si schianta contro un palo

Ancora troppi incidenti sulle strade del Lazio

Pochi mesi dall’inizio del nuovo anno, il 2023, e già tanti, troppi, incidenti, alcuni mortali, sulle strade del Lazio. La scorsa settimana a Roma, a distanza di poche ore, due pedoni sono stati travolti e uccisi da un’auto, in due diverse zone della Capitale. Ma legati dallo stesso tragico destino. Il primo alle 21.30, in via Val Fiorita, all’altezza della metro Magliana: qui un 46enne è stato falciato da una vettura, una Renault Kadjar, condotta da un 60enne, che si è fermato a prestare i soccorsi. Ma invano. Poche ore dopo, sul Lungotevere, quando erano da poco passate le 2.30, nei pressi del Ponte della Musica, un 40enne è stato travolto da un’Audi. Sabato scorso, invece, una donna, una stimata professoressa di 65 anni, è morta in un terribile incidente stradale nei pressi delle terme di Caracalla, in via Baccelli: è qui che un’auto, una Fiat Punto, e uno scooter Peugeot Belville, per cause tutte da verificare, si sono scontrati. E non hanno lasciato scampo alla donna.