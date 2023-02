Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio: le postazioni dal 27 febbraio al 5 marzo 2023

Telelaser Pontina, tornano i controlli sulla statale 148. La Polizia di Stato ha reso note le postazioni degli autovelox mobili sulle principali strade del Lazio. Questa settimana, dopo qualche tempo, le verifiche e gli accertamenti riguarderanno anche la Pontina, una delle strade maggiormente trafficate della Provincia di Roma e, purtroppo, anche una di quelle interessate dal maggior numero di incidenti. L’elenco delle postazioni della Polstrada, lo ricordiamo, viene aggiornato settimanalmente.

Autovelox Lazio, il calendario delle postazioni dal 27 febbraio al 5 marzo 2023

Nei prossimi giorni controlli saranno predisposti anche sulla Roma Civitavecchia ad esempio. Si tratta di un deterrente per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida e prevenire in tal modo il verificarsi di sinistri. Ad ogni modo ecco l’elenco dei controlli con il Telelaser giorno per giorno.

27/02/2023 StradaStatale – SS /148viaPontina LT

04/03/2023 Autostrada – A /24 RM

05/03/2023 Autostrada – A/12Roma-Civitavecchia R

Gli incidenti stradali nel Lazio

Anche negli ultimi giorni le strade del Lazio si sono macchiate di sangue. Sabato mattina ad esempio un grave incidente si è verificato nel Comune di Monterotondo coinvolgendo ben tre auto, di cui una è finita addirittura in fiamme e un’altra ribaltata a bordo della carreggiata. Due i feriti. Venerdì invece un investimento a Roma ha provocato il decesso di un pedone. A perdere la vita è stato un uomo, morto dopo essere stato travolto da un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di Roma, a poca distanza da Montesacro. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili i tentatitivi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del pedone.

