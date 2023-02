Ardea, spaventoso incidente nella notte: auto si ribalta più volte e finisce contro un muro, due ragazze estratte dai pompieri (FOTO)

Hanno perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata più volte, finendo la corsa contro il muro di cinta di un’abitazione. È stato solo per miracolo che l’incidente di questa notte non abbia avuto conseguenze più gravi e non abbia visto vittime. È successo intorno alle 3:00 in viale Tor San Lorenzo, ad Ardea.

Auto ribaltata in viale Tor San Lorenzo

A bordo della vettura due ragazze, che probabilmente stavano rientrando dopo una serata passata con gli amici. Ad un tratto, all’altezza del civico 190, la giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto. La vettura ha iniziato a sbandare e si è capovolta più volte, distruggendosi completamente. La corsa dell’auto è terminata a ridosso del muro di un’abitazione, svegliando i residenti.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: le due ragazze erano rimaste incastrate nell’abitacolo e, per estrarle, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, arrivati da Pomezia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tor San Lorenzo e di Anzio, oltre ai sanitari della Croce Medical da Lavinio con un’ambulanza e un’automedica del 118. Le due giovani, miracolosamente, hanno riportato solo lievi ferite e sono state portate al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia per le cure del caso.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, per appurarne le cause, dovute forse alla velocità o a una distrazione.