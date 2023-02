Ardea, auto si schianta contro un muro: due feriti, uno è gravissimo (VIDEO)

Corsa spericolata sulle strade di Ardea, dove due persone si sono schiantate con la propria auto addosso a un muro. Uno schianto pazzesco, che ha letteralmente disintegrato la parte anteriore dell’automobile. Sentendo le ricostruzioni di alcuni testimoni, chi portava la macchina girava ad altissima velocità. Proprio questo fattore, a detta sempre di chi ha visto il sinistro in diretta, avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo e il successivo schianto.

Ardea, l’auto si schianta contro il muro

A bordo della macchina, una Lancia, c’erano due cittadini di origine nordafricana. Non è chiaro, almeno per il momento, il motivo per cui girassero ad altissima velocità prima dello schianto. Secondo le ricostruzioni dei residenti, l’automobile scendeva in maniera molto veloce da via Nazareno Strampelli, andando a finire la propria corsa contro un muro di un’abitazione e un albero di proprietà privata. Oltre agli evidenti danni all’automobile, sono apparse subito critiche le condizioni delle persone a bordo.

Intervenuti sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre a una pattuglia della polizia locale di Ardea. A uno dei due soggetti, prima di caricarlo in direzione del più vicino ospedale, sono state effettuate delle manovre di rianimazione. Chi ha assistito alla scena, seppur in lontananza, parla di pratiche di rianimazione verso il ferito durante un frangente di tempo tra i 20 e i 40 minuti. Un dato che, almeno in questo caso, dimostrerebbe le condizioni critiche dell’uomo.

Guida senza patente e precedenti per droga

Il conducente in codice rosso, secondo le verifiche fatte dalla polizia locale, risulta essere privo di patente. L’uomo ha anche precedenti penali per droga. Il passeggero, invece, era privo di documenti e sono in corso accertamenti per identificarlo. L’auto invece risulta essere intestata a un italiano ma ci sono molti dubbi sull’autenticità del documento. La pattuglia ha incrociato il sinistro durante un normale giro di controllo

Saranno ora gli agenti a chiarire le dinamiche del sinistro, specialmente per capire se la folle corsa sia stata dovuta a un azzardo al volante o ci siano altre motivazioni dietro il folle gesto.Il passeggero è stato portato in ambulanza presso il S. Anna d Pomezia. Il conducente, invece, in elisoccorso al San Camillo di Roma, in quanto in gravissime condizioni.