Ardea, investita mentre va a scuola: grave 15enne, elitrasportata a Roma (FOTO)

Si stava recando alla fermata per prendere il bus che l’avrebbe portata a scuola come ogni mattina. La sveglia prestissimo, perché per raggiungere la scuola da casa sua, a Colle Romito, quartiere di Ardea, è un viaggio interminabile, tra mezzi che non passano, collegamenti che non ci sono e traffico in generale. Ma la fermata sul lungomare, in un punto buio e seminascosto, segnalato più volte come pericoloso, non è riuscita a raggiungerla. Un’auto l’ha infatti presa in pieno, ferendola gravemente.

L’investimento sulla litoranea a Colle Romito

La ragazza, di 15 anni, è stata investita intorno alle 6:00 di questa mattina sulla Litoranea Ostia-Anzio all’altezza di Colle Romito, in via delle Pinete, nello stesso punto in cui tre mesi fa aveva perso la vita Rocco Raso 62enne residente proprio nel comprensorio. Pochi metri più avanti, un mese dopo, un altro incidente aveva visto perdere la vita a due giovanissime amiche, Aurora Pederzani e Desiree Pasquali. Sul posto è intervenuta dapprima l’autoambulanza che ha provveduto a stabilizzare la ragazza (numerose le fratture riportate) per poi trasferirla a bordo dell’elicottero. La 15enne è stata quindi portata al Bambino Gesù di Roma dove è giunta in codice rosso: da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti anche i Carabinieri.

L’ira dei residenti ad Ardea: “La sicurezza delle strade deve essere la priorità”

A fronte dell’ennesimo grave incidente i residenti della zona, cresciuta molto in termini di popolazione negli ultimi anni, tornano a chiedere interventi urgenti agli Enti preposti. “Le luci sono spente ormai da tempo, le strisce pedonali sono invisibili perché non segnalate, cos’altro dobbiamo aspettare affinché qualcuno intervenga? Non bastano i morti? Non basta quanto successo stamattina?“, è l’ennesimo appello lanciato. In merito all’investimento di oggi ci spiega Monica Fasoli, già candidata alle scorse elezioni comunali con la civica Liberiamo Ardea, che da tempo si batte sul tema della sicurezza stradale a Colle Romito: “I ragazzi sono costretti ad aspettare il bus in mezzo alla strada ma questo non sembra interessare a nessuno. Torniamo a chiedere che il Sindaco e che la Città Metropolitana di Roma si facciano carico di mettere in sicurezza questa strada“.

