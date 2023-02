Grave incidente a Monterotondo tra tre auto: una va a fuoco, un’altra finisce ribaltata (FOTO)

Grave incidente a Monterotondo oggi sabato 25 febbraio 2023. Tre auto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte in un terribile scontro. Una di queste, in circostanze da chiarire, ha preso fuoco mentre un’altra è finita ribaltata a bordo strada. La terza è rimasta invece sulla carreggiata – così come quella avvolta dalle fiamme e finita praticamente carbonizzata – con ingenti danni nella parte anteriore.

Incidente a Monterotondo oggi 25 febbraio

Il weekend si apre così con un altro grave incidente stradale lungo le strade del Lazio. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco con la Squadra operativa 5A proveniente dal distaccamento di di Montelibretti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità. Stando alle prime informazioni disponibili sarebbero due le persone rimaste ferite (sembrerebbe non in gravi condizioni) che sono state assicurate alle cure del 118.

Scontro in Via delle Fornaci a Monterotondo, strada chiusa

Il sinistro si è verificato intorno alle 8.45 di stamattina. La strada, Via delle Fornaci, è stata interdetta al traffico per consentire prima le operazioni di soccorso e poi i successivi rilievi (nonché la rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino dello stato dei luoghi).

Incidente mortale a Roma ieri

Ieri intanto un altro incidente mortale si è verificato a Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di Roma, a poca distanza da Montesacro. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili purtroppo sono stati i tentativi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del pedone.

