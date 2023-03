Roma, incendio questa notte nel magazzino di una pizzeria: locale avvolto dalle fiamme, è inagibile

Roma. Momenti di paura questa notte a seguito di un incendio divampato all’interno dei locali di una pizzeria. Le fiamme sono partite da un locale utilizzato come magazzino ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto, è stato poi circoscritto ed estinto, così da scongiurare il rischio di più gravi conseguenze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma il magazzino e la terrazza del locale soo stati dichiarati inagibili.

L’incendio nella notte

Il rogo è avvenuto questa notte, intorno alle 4.30. Siamo a Roma, in piazzale di Ponte Milvio 46o. Ricevuta la segnalazione, la Squadra Operativa del comando di Roma ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Prati ( 9/A) con al seguito l’autobotte che una volta giunti sul posto hanno fatto subito scattare le operazioni di messa in sicurezza. Ad essere divorato dalle fiamme il magazzino di una pizzeria. In particolare, l’incendio è partito da un locale adibito ad uso magazzino, è stato poi circoscritto e infine estinto grazie al celere intervento dei soccorritori. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo anche se, a seguito di quanto accaduto, il magazzino nel quale si è sviluppato l’incendio e la terrazza sono stati dichiarati inagibili.