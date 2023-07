Tragedia nel campo scout, 16enne travolta e uccisa da un albero

Campo scout della discordia, nel Bresciano muore una 16enne a causa della caduta di un albero: travolta la tenda dove dormiva.

Vacanze come passpatout per l’abisso. Succede nel Bresciano, precisamente a Val Camonica. Una ragazza, che stava partecipando al campo scout, muore sopraffatta da un albero che crolla proprio sulla tenda in cui la giovane stava dormendo. Per la 16enne non c’è stato nulla da fare: sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, nella zona boschiva di Palu’ – dove è successo il fatto – Soccorso Alpino e Guardia di Finanza stanno facendo i dovuti rilevamenti.

Tragedia nel campo scout: morta una 16enne nel Bresciano

Sulla tragedia c’è l’impronta del maltempo, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile – intanto – hanno recuperato il corpo della giovane. Al riparo nella palestra del Paese di Corteno Golgi, sgomento nella comunità. Cordoglio che arriva alla famiglia da tutte le autorità competenti. Alle 5.30 le piogge insistenti e il forte vento hanno sconvolto la notte dei ragazzi che partecipavano al campo scout: non c’è stato abbastanza tempo per evitare il peggio, con l’arbusto che ha ceduto proprio al cospetto di una delle tende. Fatale per la giovane che lascia una famiglia unita e sconvolta.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, esprime la propria vicinanza al dolore dei parenti in un intervento su Rtl. Una vacanza estiva diventa la tragedia della giornata, ma quando gli eventi prendono il sopravvento c’è davvero poco da fare. Se non arrendersi all’evidenza, con tutte le difficoltà del caso.