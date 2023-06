Trenitalia, gli under 15 viaggiano gratis: ecco fino a quando vale l’offerta e come fare

Trenitalia ha appena lanciato una nuova offerta per agevolare le famiglie durante i viaggi quest’estate e sta già riscuotendo un gran successo. Tutti i minori di 15 anni viaggeranno gratis su tutti i treni regionali, e non solo! Ecco tutte le informazioni per usufruire dell’offerta: quanto dura e come fare per ottenere il biglietto gratuito.

Come funzionano i viaggi gratis per gli under 15

Trenitalia, l’azienda pubblica che si occupa delle ferrovie dello stato italiane, ha deciso di lanciare un’offerta estiva che permette a tutti i ragazzi e le ragazze minori di 15 anni di viaggiare gratis, se accompagnato da una persona adulta pagante di età non inferiore a 25 anni. La promozione consente un biglietto gratuito su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, Trenitalia Tper e di SAD.

Junior Estate: fino a quando vale l’offerta di Trenitalia?

L’offerta si chiama ‘Junior Estate‘ ed è valida dal lunedì al venerdì, quindi week-end esclusi, a partire dal 12 giugno 2023. L’offerta si concluderà il 15 settembre di quest’anno, a fine estate. Come ogni biglietto, se cartaceo, è necessario convalidarlo prima di salire a bordo. Per quest’offerta, tutti i biglietti acquistati non sono rimborsabili né soggetti alla possibilità di modifica. Questa è un’ottima offerta che consente alle famiglie o agli adulti con minori di avere un risparmio economico, ma non solo. L’offerta potrebbe avere anche un impatto ambientale positivo, incentivando sempre più persone a spostarsi in treno anziché in macchina e quindi inquinando id meno.

Come fare il biglietto gratuito

È possibile acquistare il biglietto in tutti gli sportelli fisici e in tutte le stazioni, oppure sul sito di Trenitalia o dall’applicazione, valida per apple e Android. Dal sito delle ferrovie dello stato italiane è necessario seguire questa procedura: selezionare il viaggio desiderato, data, orario e passeggeri. Inserendo l’età dei passeggeri, il sito proporrà in automatico la ‘Promo Junior’ come soluzione d’acquisto. Non resta che selezionarla, concludere l’acquisto e fare un buon viaggio!