Trenitalia, arriva l’orario estivo dei treni: il calendario completo, più collegamenti con le mete turistiche

Arriva l’orario estivo per i treni di Trenitalia. L’iniziativa, come sappiamo, sarà utile soprattutto sul piano turistico per l’Italia, considerato come viaggeranno maggiori convogli in direzione delle famose mete turistiche italiane. Una scelta, questa, pensata per far spostare le persone, e quindi i turisti, attraverso la rete ferroviaria, evitando così le lunghe percorrenze con le automobili.

I nuovi orari dei mezzi Trenitalia per l’Estate 2023

La novità per l’Estate 2023, come vediamo, sarà legata a maggiori collegamenti sulla Milano-Roma. Infatti, saranno potenziati i passaggi sulla linea, che vedrà più giornalieri collegare le due importanti cittadine italiane. Una condizione di cui non solo beneficeranno i lavoratori, ma anche quei tanti turisti che dal Nord Italia decidono di scendere verso il Sud in cerca del mare e dei giorni di relax. Saranno potenziati, inoltre, anche i passaggi dei treni che collegano con il Mezzogiorno, offrendo in questo modo la possibilità di raggiungere le mete del Sud con il transito di più linee.

La Summer Experience

La strategia messa in atto da Trenitalia, inaugura la “Summer Experience” dell’azienda ferroviaria italiana. Il nuovo progetto sarà inaugurato da domenica 11 giugno, prevedendo 10 mila corse giornaliere in treno e 19 mila con gli autobus, in collegamenti che comprenderanno le mete turistiche d’Italia e anche di altri Paesi di Europa. Un progetto che, osservandolo, migliora i collegamenti con le mete turistiche più gettonate in questo periodo.

Più Frecce in transito

Su tutto il territorio italiano, saranno 250 le Frecce in mobilità. I famosi treni di Trenitalia, viaggeranno su 120 destinazioni tra luoghi di mare, montagna o città d’arte. Tra Milano e Napoli, inoltre, saranno 68 i Frecciarossa che fanno la tratta giornalmente. Sulla tratta Milano-Roma, invece, i treni Frecciarossa arriveranno addirittura a 94 giornalieri, con la frequenza nelle ore di punta che arriverà a toccare un treno ogni quarto d’ora, per offrire maggiori corse ai lavoratori.