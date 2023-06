Attese interminabili sulla Metro B, Gualtieri: “I treni stanno facendo la revisione”

Proseguono i disagi con la Metro B, che dopo la questione delle borseggiatrici, deve far obbligatoriamente fronte anche al problema degli scarsi passaggi dei treni. I passaggi tra un convoglio e un altro, ormai, arrivano a toccare anche le tempistiche di 8/10 minuti, palesando un drastico peggioramento della qualità su questa linea metropolitana di Roma. Una situazione sottolineata sempre più spesso dai cittadini e i pendolari, cui il Campidoglio però ora ha voluto rispondere.

Il sindaco Gualtieri: “I treni della Metro B sono a revisione”

Perché c’è uno scarso passaggio di treni in una delle linee ferroviarie più vissute di Roma? A rispondere è il sindaco Roberto Gualtieri, che sull’argomento è stato interrogato dai giornalisti di TgCom24. Il Sindaco di Roma ha risposto così: “Quando sono entrato in Campidoglio, la situazione dei mezzi pubblici nella Capitale era penosa. Abbiamo trovato una situazione al collasso. Stiamo facendo 11 tranvie, potenziando i bus, è un lavoro gigantesco: ci sono tantissime macchine ed è complicato spostare le persone dalla macchina al trasporto pubblico in un momento in cui il tpl si sta potenziando ma non è ancora potenziato. I treni della Metro B – ha ricordato il sindaco – non avevano fatto la revisione. Noi stiamo facendo la revisione ai treni perché la revisione era scaduta e all’inizio ci avevano detto che non potevano neanche circolare”.

Un servizio metropolitano “zoppo” fino a metà 2024

Come sappiamo, sui mezzi ferroviari di ATAC il Ministero dei Trasporti aveva ordinato l’immediato stop, considerato come a quei convogli mancavano le regolari revisioni. Una situazione, che nei fatti, avrebbe paralizzato la mobilità pubblica romana, chiudendo di fatto le principali tre Metro romane: A, B e C. Ovviamente, una proroga del MIT ha rimesso tutto in gioco, aprendo alle revisioni dei mezzi, che durano diversi mesi, ma temporaneamente indebolendo ulteriormente il servizio di linea per le metropolitane romane.

Foto: @Maurizio.Pettinari.Architetto