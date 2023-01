Treno Frecciarossa Roma-Milano in 2 ore e 45 minuti: orari e quanto costa il biglietto

Arrivare da Roma a Milano in poco più di due ore? La risposta è affermativa! Infatti, grazie al nuovo Frecciarossa di Trenitalia sarà possibile percorrere la distanza che separa la Capitale dalla città meneghina in sole due ore e 45 minuti. Il nuovo collegamento ad alta velocità renderà, dunque, i propri spostamenti ancora più funzionali e veloci. Ma quando sarà attivo il nuovo, interessante collegamento? E quanto costeranno i biglietti del treno?

Il nuovo collegamento di Trenitalia tra Roma e Milano

Trenitalia ha deciso di creare questo nuovo collegamento in modo da garantire ai propri passeggeri di raggiungere le due città in modo ancor più rapido. Il prezioso collegamento, grazie al quale sarà possibile raggiungere Milano da Roma in poco più di due ore, sarà attivo a partire da domani, lunedì 23 gennaio e vedrà come due destinazioni Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. Trenitalia ha dunque deciso di collegare queste due stazioni e non quelle principali delle città interessate, quali Roma Termini e Milano Centrale. Alla base della decisione vi sono una serie di motivazioni legate alla logistica dei trasporti ma grazie ai collegamenti metro e con altri mezzi pubblici i passeggeri non dovrebbero avere problemi nel raggiungere le stazioni sopracitate. Tutto ciò è da inquadrare all’interno di un‘ottica di integrazione e intermodalità così da ridurre il congestionamento che spesso si verifica nelle stazioni principali.

Gli orari

Per non sbagliarsi e incorrere in spiacevoli malintesi è bene conoscere gli orari dei treni che effettueranno la tratta più veloce. Ecco quali saranno: Frecciarossa 9682, Roma Tiburtina 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15 e Frecciarossa 9681, Milano Rogoredo 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29. L’offerta di Trenitalia che attualmente prevede la presenza di 90 collegamenti giornalieri con questo nuovo collegamento sarà dunque rafforzata.

Il prezzo

Per quel che riguarda invece i costi dei biglietti, non esiste in merito una risposta univoca. Infatti, sul costo finale del ticket spesso influiscono anche sconti ed offerte, periodicamente pubblicati sul sito dell’azienda di trasporto. Ad influire anche la tempistica con la quale si compra il biglietto, motivo per il quale non è possibile fornire un’unica risposta alla questione dei biglietti.