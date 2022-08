Incendio in un appartamento a Latina, prende fuoco la cucina: soccorsa un’anziana

Fiamme nella cucina di un appartamento a Latina. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, in via Don Torello.

Prende fuoco la cucina

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al sesto piano. Ad andare a fuoco la cucina. Il fumo ha invaso l’intera abitazione facendo allarmare la proprietaria, una donna anziana che ha subito chiamato i soccorsi.

Un elettrodomestico ha causato l’incendio

Sul posto la squadra Volante, i Vigili del Fuoco e il 118, intervenuti in brevissimo tempo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere la signora. A far scoppiare il rogo sarebbe stato un elettrodomestico, spento prima che le fiamme potessero distruggere l’intera cucina.